Умер экс-хоккеист «Авангарда» и «Ак Барса» Федор Малыхин

В возрасте 34 лет ушел из жизни экс-хоккеист омского «Авангарда» и казанского «Ак Барса» Федор Малыхин. Об это сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, смерть наступила по естественным причинам — из-за остановки сердца. Случилось это в Екатеринбурге.

Малыхин завершил карьеру в ноябре 2023 года. Он выступал за «Автомобилист» (с 2010 по 2014 год), «Ак Барс» (2014-2019), «Трактор» (2019), «Спартак» (2019-2020), «Витязь» (2020-2022) и «Авангард» (2022-2023).

В составе казанского клуба Малыхин стал обладателем Кубка Гагарина. Всего в КХЛ на его счету 220 (107+113) очков в 548 матчах.

Ранее 5-tv.ru писал, что известный хоккеист и тренер, отец нападающего НХЛ Владимира Тарасенко — Андрей Тарасенко — умер на 56-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба «Сибирь», где спортсмен последние 16 лет работал тренером по развитию.