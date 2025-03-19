Немцы против войны: в Берлине проходят протесты из-за увеличения госдолга

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В Берлине проходят массовые протесты против конституционных поправок о госдолге

Фото, видео: CLEMENS BILAN/ТАСС; 5-tv.ru

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Поправки в конституцию Германии позволят увеличить национальный долг для финансирования перевооружения армии.

Немцы протестуют у здания парламента Германии против внесения поправок в конституцию о возможности увеличения государственного долга.

Деньги нужны на перевооружение армии и создание инфраструктурного фонда. Голосование за этот законопроект пройдет сегодня в нижней палате парламента. Однако демонстранты уже собираются возле здания с плакатами, которые гласят: «Мы не оплачиваем ваши войны», «Мы против милитаризации в основном законе».

«Это напоминание, что немецкий Вермахт уже был в Сталинграде. И теперь вероятно будущий канцлер намерен установить ракеты Taurus на Украине. И я хотел бы напомнить о том, что немцы бывали уже в Сталинграде. Понятно, что эти ракеты направлены не против Сталинграда или Волгограда, а против Москвы. И это никуда не годится. Но я сразу вспомнил о тех временах, которые население Германии совершенно забыло», — сказал один из протестующих Ханс Мартин.

Инициативу по увеличению военных расходов за счет госдолга продвигают социал-демократы, «зеленые» и консерваторы во главе с будущим канцлером Фридрихом Мерцем. Критики отмечают, что правительство спешит провести поправки через старый состав Бундестага. Поскольку новый парламент, который начнет работу 25 марта, может отказаться от этих мер.

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