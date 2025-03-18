«Внучка нациста»: Захарова прокомментировала выдвижение Бербок на пост председателя ГА ООН

Дед главы МИД Германии был офицером вермахта.

Глава МИД Германии Анналена Бербок будет выглядеть довольно странно на посту председателя Генеральной Ассамблеи ООН с учетом прошлого ее дедушки-нациста. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова «Известиям».

«Странно будет видеть внучку нациста, которая гордится „подвигом деда“, в год 80-летия Победы на посту председателя Генассамблеи», — сказала Захарова.

Правительство ФРГ инициировало решение согласно циркулярному постановлению. После формального избрания Бербок сложит с себя полномочия депутата.

Ранее немецкие СМИ писали, что дед Анналены Бербок был офицером вермахта и убежденным нацистом. Он умер в 2016 году в возрасте 103 лет. По данным изданий ФРГ, сама глава МИД Германии гордится своим дедом.

О том, что правительство Германии намерено предложить кандидатуру министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН, сообщало агентство DPA со ссылкой на свои источники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова заявила о тяге властей Британии к пиратству. Как пример Захарова назвала пирата Генри Моргана, который «собрал настоящую эскадру и осуществлял нападения на Вест-Индию, грабил как корабли, так и прибрежные населенные пункты, захватил Панаму».