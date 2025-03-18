«Внучка нациста»: Захарова прокомментировала выдвижение Бербок на пост председателя ГА ООН

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 26 0

Захарова: будет странно видеть внучку нациста Бербок председателем ГА ООН

Захарова прокомментировала выдвижение Бербок на пост председателя ГА ООН

Фото: Zuma/TASS

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Дед главы МИД Германии был офицером вермахта.

Глава МИД Германии Анналена Бербок будет выглядеть довольно странно на посту председателя Генеральной Ассамблеи ООН с учетом прошлого ее дедушки-нациста. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова «Известиям».

«Странно будет видеть внучку нациста, которая гордится „подвигом деда“, в год 80-летия Победы на посту председателя Генассамблеи», — сказала Захарова.

 

Правительство ФРГ инициировало решение согласно циркулярному постановлению. После формального избрания Бербок сложит с себя полномочия депутата.

Ранее немецкие СМИ писали, что дед Анналены Бербок был офицером вермахта и убежденным нацистом. Он умер в 2016 году в возрасте 103 лет. По данным изданий ФРГ, сама глава МИД Германии гордится своим дедом.

О том, что правительство Германии намерено предложить кандидатуру министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН, сообщало агентство DPA со ссылкой на свои источники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова заявила о тяге властей Британии к пиратству. Как пример Захарова назвала пирата Генри Моргана, который «собрал настоящую эскадру и осуществлял нападения на Вест-Индию, грабил как корабли, так и прибрежные населенные пункты, захватил Панаму».

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