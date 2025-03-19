Средняя ставка по вкладам опустилась ниже 20%

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 26 0

За месяц ставки по вкладам упали почти у всех главных кредитных организаций.

Средние ставки по вкладам опустились ниже 20%

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Планки ниже 20% на сроках от трех до 12 месяцев достигли средние ставки по вкладам. Данные имеются на сайтах основных банков в РФ по объему привлеченных средств населения, обратили внимание «Известия».

За прошедший месяц доходность понизилась на один процентный пункт. Уточняется, что она достигла 19,9%.

Больше всего ставки снизились по полугодовым вкладам — в среднем на 1,5 процентный пункт, что составило 20,4%, по информации сайтов кредитных организаций. Доходность данных депозитов по-прежнему самая высокая, однако в настоящий момент она находится ниже уровня ключевой.

В течение месяца ставки по вкладам упали почти у всех главных организаций по кредитам, пишут «Известия».

Отмечается, что лишь Московский кредитный банк и Банк «Дом.рф» сумели повысить доходности на трехмесячном сроке. При этом они все равно были снижены — по депозитам на шесть месяцев и на год.

Клиенты российских банков еще могут отыскать предложения с выгодными условиями. Максимальные ставки в самых крупных банках — 23% годовых, о чем сообщают в пресс-службе финансового маркетплейса «Финуслуги».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что западные инвесторы возобновили закупку российских активов.

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