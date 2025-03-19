Волонтеры Москвы передали гуманитарную помощь и подарки в Курск

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 33 0

В посылках были продукты питания, подарки, теплые вещи, средства личной гигиены, сладости, игрушки, книги.

Волонтеры Москвы передали гуманитарную помощь и подарки в Курск

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Волонтеры Москвы доставили в Курск более пяти тонн гуманитарной помощи. Несколько сотен коробок с предметами первой необходимости и подарками жители столицы передали для участников специальной военной операции (СВО), семей, в том числе детей. Часть отправленных вещей собирали зимой в «Домиках добра» проекта «Москва помогает».

Как пишет официальный портал Правительства Москвы и мэра Сергея Собянина, добровольцы привезли помощь в пункт временного размещения жителей, вынужденно покинувших приграничные районы Курской области, и военнослужащим, встретились с семьей переселенцев и матерью участника СВО.

«Доставить гуманитарную помощь и подарки, передать их лично в руки со словами поддержки — ответственная и важная миссия для волонтеров. Ребята уже ездили в Белгородскую область и с готовностью откликнулись на возможность отправиться в Курск. На это направление с августа 2024 года из Москвы уже было организовано 29 поставок гуманитарного груза. За все время в регион доставлено более 172 тонн помощи», — рассказала Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Всего с 2022 года было сделано 119 отправок гуманитарного груза на новые и приграничные территории.

 

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