Появились детали попытки Вооруженных сил Украины помешать мирным инициативам президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Украинские силы атаковали границу накануне ключевых переговоров двух президентов. По данным российского Минобороны, за сутки до телефонного диалога боевики попытались устроить крупномасштабную провокацию. К Белгородской области стянули пехоту, танки и бронетехнику. Враг пять раз штурмовал границу, бросив 200 солдат и 30 единиц техники. Но наши бойцы дали сокрушительный отпор.

По итогам этой авантюры ВСУ понесли значительные потери. Как минимум 60 боевиков уничтожены, остальные разбежались в надежде сохранить жизнь. Кроме того, враг вскрыл свои позиции на территории Сумской области. По целям были нанесены десятки авиационных и ракетных ударов.