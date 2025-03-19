Минобороны РФ раскрыло детали попытки прорыва ВСУ в Белгородскую область

Эфирная новость 54 0

Российские войска отразили атаку, уничтожив 60 боевиков и 30 единиц техники.

Фото, видео: Станислав Красильников/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Появились детали попытки Вооруженных сил Украины помешать мирным инициативам президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Украинские силы атаковали границу накануне ключевых переговоров двух президентов. По данным российского Минобороны, за сутки до телефонного диалога боевики попытались устроить крупномасштабную провокацию. К Белгородской области стянули пехоту, танки и бронетехнику. Враг пять раз штурмовал границу, бросив 200 солдат и 30 единиц техники. Но наши бойцы дали сокрушительный отпор.

По итогам этой авантюры ВСУ понесли значительные потери. Как минимум 60 боевиков уничтожены, остальные разбежались в надежде сохранить жизнь. Кроме того, враг вскрыл свои позиции на территории Сумской области. По целям были нанесены десятки авиационных и ракетных ударов.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
81.50
-2.81 87.57
-3.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

12:51
«Столько планов»: жена Михалкова о состоянии режиссера после новостей о госпитализации
12:49
Киев атаковал объект энергетической инфраструктуры на Кубани после разговора Путина и Трампа
12:43
Прощание с Бедросом Киркоровым состоится 21 марта в Москве
12:42
ВС РФ получили приказ о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины
12:41
Москвичей ждет аномально теплый апрель
12:31
Жестокое нападение алабая: хозяйка собаки получила семь лет колонии

Сейчас читают

Игорь Левитас: Причина конфликта на Украине — в менталитете ее жителей
Кандидат в президенты Польши устроил погром на выставке ЛГБТ*
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп