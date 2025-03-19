В ХМАО ухажер матери избил ребенка за нежелание курить

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Мать зафиксировала произошедшее на камеру, но даже не попыталась помешать мужчине.

Отчим избил ребенка сожительницы

Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

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Мужчина избил ребенка своей сожительницы за отказ покурить. Мать мальчика, находясь рядом, зафиксировала происходящее, но не предприняла попыток вмешаться. В региональном СК сообщили, что будет организована процессуальная проверка.

26-летний Алексей Левченко, сожитель матери, работает в местном Доме культуры в поселке Новоаганск Нижневартовского района ХМАО. На кадрах, распространившихся в социальных сетях, видно, как он требует от ребенка выполнения его просьбы, а затем применяет силу, когда тот отказывается.

«Курить! Я сказал! Иначе буду ******* (избивать. — Прим.ред)! Взял в руки ***** (быстро. — Прим.ред)», — заявлял Левченко.

В ответ на случившееся следственные органы Ханты-Мансийского автономного округа начали процессуальную проверку, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Особое внимание будет уделено условиям, в которых проживает и воспитывается ребенок. Вместе с органами системы профилактики будет дана правовая оценка действиям как матери, так и ее сожителя.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Перми полураздетый мальчик выбежал на улицу в попытке спастись от отчима. Ребенок просил прохожих вызвать полицию.

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