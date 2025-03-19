Генпрокурор раскрыл масштабы нарушений в сфере лекарств в России

Несоответствие стандартам в сфере фармацевтики уже привело к трагическим последствиям.

Генпрокурор России Игорь Краснов на заседании коллегии Генеральной прокуратуры сообщил о более чем 12 тысячах нарушений, связанных с закупкой, распределением и списанием лекарств. Он подчеркнул, что такие нарушения угрожают безопасности граждан и уже привели к трагическим последствиям.

Краснов отметил, что нарушения в сфере оборота лекарств включают непродуманные закупки, нерациональное распределение и списание медикаментов.

«Нарушение требований к назначению и обороту медикаментов порой напрямую угрожает безопасности граждан», — заявил генпрокурор.

Особое внимание было уделено проблеме нелегальных аптек и продаже контрафактных лекарств. По словам Краснова, прокуроры пресекали факты торговли ограниченными в обороте препаратами и продажи поддельных лекарств, включая препараты для лечения заболеваний нервной системы.

Генпрокурор также подчеркнул, что такие нарушения уже повлекли трагические последствия, особенно для детей.

Генпрокурор призвал к усилению контроля за оборотом лекарств и ужесточению наказаний за нарушения. Он также отметил необходимость повышения прозрачности в закупках и распределении медикаментов, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

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