Окруженный поклонницами: турецкий актер Джан Яман прогулялся по Москве
Звезда турецких сериалов Джан Яман покорил фанаток в Москве
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Чтобы получить заветный автограф, россиянки выстроились в огромную очередь.
Звезде турецких сериалов Джану Яману скоро придется выучить русский язык к тем шести, что он уже знает. В нашей стране у него столько поклонниц, что актеру могут позавидовать даже голливудские звезды.
И вот подтверждение: Джан Яман, который приехал в Москву, избалован женским вниманием. Чтобы получить заветный автограф, вокруг него выстроилась огромная очередь. Но Яман успел пообщаться и сделать фото с каждой.
Гость также успел прогуляться по столице. Многие поклонницы предложили составить компанию, ведь, говорят, сердце героя турецких фильмов до сих пор свободно.
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