Журналист «Известий» подал в суд на израильские СМИ за дезинформацию о себе

Журналист «Известий» Никита Кулюхин подал иск в суд на израильский сайт «Седьмой глаз», который больше года распространял о нем дезинформацию. Отечественный корреспондент потребовал от иностранного ресурса сто тысяч долларов компенсации.

Недавно в израильском сегменте интернета началась настоящая травля Кулюхина, так как на прошедшей четвертого марта пресс-конференции МИД Израиля он поинтересовался у местного министра иностранных дел Гидеона Саара, следует ли ждать от израильской стороны осуждения киевского режима за восхваление пособников нацистов времен Холокоста. За этот вопрос российского журналиста назвали пропагандистом и запретили ему в дальнейшем посещать правительственные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израильские вооруженные силы возобновили боевые действия в Секторе Газа.