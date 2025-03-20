Поиски и происки: зачем ЕC бойкотирует мирное урегулирования на Украине

Европа, раздраженная переговорами Москвы и Вашингтона, сегодня в противовес представила целый план перевооружения ЕС. Там не скрываясь говорят, что не только продолжат накачивать оружием Украину, но и попытаются сами восстановить свои арсеналы, выделив на это миллиарды Евро. Зачем Старому Свету эта эскалация — объяснит европейский обозреватель «Известий» Виталий Чащухин.

В своей соцсети по итогам переговоров американский лидер, судя по всему, доволен проделанной работой — выбирает более сдержанный, чем ранее тон, по крайне мере, на этот раз не пишет капслоком, пытаясь докричаться до украинцев:

«В центре внимания был вчерашний разговор с президентом Путиным, целью которого было согласовать запросы и потребности России и Украины. Мы уверенно движемся по намеченному пути».

Пресс-секретарь Трампа заявляет о значительном продвижении и «фантастическом» разговоре. Еще бы — у Трампа, кажется, намечается успешная сделка, непосредственно для украинской энергетики он нашел лучший способ защиты — присвоить себе.

«Трамп также обсудил вопросы электроснабжения Украины и атомных электростанций. Он сказал, что Соединенные Штаты могли бы оказать большую помощь в эксплуатации этих станций, используя свой опыт в области электроэнергетики и коммунального хозяйства. Американская собственность на эти станции будет наилучшей защитой для этой инфраструктуры», — заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.

И на этом американская помощь исчерпывается. За всем остальным Зеленского уже традиционно отправили куда подальше от США, в Европу. Как передает CNN, администрация Трампа отвергла какие-либо другие гарантии безопасности в обмен на прекращение огня.

А конкретно Украина пыталась заполучить дополнительные системы Patriot и заряды к ним. Что же касается самой Европы, то здесь опять бойкотируют любые попытки договоритmся и встают на сторону Киева. Еврокомиссия прямо сегодня представила так называемую Белую книгу — самый воинственный из всех документов ЕС.

«Мы делаем это не для того, чтобы воевать, а для того, чтобы подготовиться к худшему, защитить мир в Европе и стоять за миропорядок, в котором не господствует право сильного», — заявила зампредседателя Еврокомиссии Кая Каллас.

Все это подразумевает беспрецедентные инвестиции в оборонку и дальнейшая накачка Украины оружием. Одних только боеприпасов Киеву, согласно утвержденному плану, будут поставлять по два миллиона ежегодно, прямая поддержка украинского ВПК, доступ к спутникам. В открытую игнорируются самые элементарные требования Москвы — прекратить поставки любых вооружений во время потенциального режима тишины.

«Это неприемлемо. Прекращение огня — это не заключение мира», — считает гнлава минобороны Германии Борис Писториус.

Отвергают это и в Елисейском дворце.

«Владимир Путин выдвинул условия, которые кажутся нереалистичными, по крайней мере, для европейцев и украинцев. Одно из них — прекращение любой поддержки Украины со стороны Запада, что противоречит нашим целям», — заявила спикер французского правительства Софи Прима.

Как будто бы и цель у них одна — затягивать и втягиваться в конфликт. Свои кроваво-красные линии вновь очерчивает и сам Зеленский. Во время сегодняшнего визита в Финляндию он опять начал саботировать любые компромиссы, к которым его, к слову, склоняет Белый дом. Включая те самые реалии на земле.

«Признание украинских территорий российскими — красная линия, мы на это не пойдем. Я не буду обсуждать с россиянами и то, какой должна быть наша армия», — подчеркнул Зеленский.

Но как показали сегодняшние переговоры, Трамп все отчетливее придерживается в отношениях с Украиной принципа «не хочешь — заставим».

На ближайшую встречу в Саудовской Аравии между США и Россией киевская делегация также не приглашена.