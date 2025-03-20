Спасатели эвакуировали 26 рыбаков с отколовшейся льдины под Ярославлем

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На Рыбинском водохранилище спасатели эвакуировали 26 рыбаков

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Привлекли 15 человек и шесть единиц техники.

Спасатели эвакуировали двадцать шесть рыбаков, которых унесло на льдине в Ярославской области. Мужчины вышли на лед Рыбинского водохранилища, но не заметили, как крупная глыба откололась и начала удаляться от берега.

На место ЧП выдвинулись два судна МЧС на воздушной подушке. Когда они прибыли, люди находились уже на расстоянии 25 метров от земли. Спасатели доставили всех на сушу и напомнили, что в регионе действует запрет на выход на лед.

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Спасатели эвакуировали 26 рыбаков с отколовшейся льдины под Ярославлем

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