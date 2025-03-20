В Дагестане произошло массовое ДТП с маршруткой, есть погибшие

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Четыре человека погибли и шесть пострадали в ДТП в Дагестане

Фото, видео: 5-tv.ru

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Четыре пассажира микроавтобуса с различными травмами доставлены в больницу.

Четыре человека погибли в крупной аварии на трассе в Дагестане. Там столкнулись несколько машин, в том числе пассажирский микроавтобус и грузовик.

В региональном Минздраве сообщили также о десяти пострадавших, им оказывают медпомощь. Удар был такой силы, что от кабины грузовика — почти ничего не осталось — ее просто расплющило. А микроавтобус вылетел с трассы и перевернулся.

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