В Дагестане произошло массовое ДТП с маршруткой, есть погибшие

Четыре пассажира микроавтобуса с различными травмами доставлены в больницу.

Четыре человека погибли в крупной аварии на трассе в Дагестане. Там столкнулись несколько машин, в том числе пассажирский микроавтобус и грузовик.

В региональном Минздраве сообщили также о десяти пострадавших, им оказывают медпомощь. Удар был такой силы, что от кабины грузовика — почти ничего не осталось — ее просто расплющило. А микроавтобус вылетел с трассы и перевернулся.