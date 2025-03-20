Хуситы атаковали авианосную группу США в Красном море и аэропорт Тель-Авива

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 31 0

Хуситы заявили об ударе по авианосной группе USS Harry Truman в Красном море

Хуситы атаковали американскую авианосную группу USS Harry Truman

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO

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Речь идет об «ударе гиперзвуковой ракетой».

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» утверждают, что атаковали американскую авианосную группу USS Harry Truman «гиперзвуковой баллистической ракетой». Об этом представитель движения Яхья Сариа написал в своем Telegram-канале.

По его словам, удары также пришлись по аэропорту в Тель-Авиве.

В середине марта президент США Дональд Трамп распорядился начать военные действия против хуситов в Йемене. объяснил, что принял такие меры из-за того, что хуситы ведут «кампанию пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и беспилотников». Незадолго до начала боевых действий президент США подписал указ, который признал «Ансар Аллах» террористической организацией.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

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