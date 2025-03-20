Израильский портал выпустил новую заметку о корреспонденте «Известий»

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Никита Кулюхин, оказался в центре скандала после вопроса главе МИД Израиля о переименовании улиц на Украине в честь нацистов.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Израильский новостной портал «Седьмой глаз», который начал волну травли против корреспондента «Известий» Никиты Кулюхина, выпустил про него очередную заметку.

На этот раз — в запрещенной в России соцсети. В свежей публикации нашего журналиста обвиняют в пропаганде и фактически в работе на российские средства массовой информации. Все из-за неудобного, по мнению израильских властей, вопроса. Он поинтересовался у главы МИД Израиля, собирается ли Тель-Авив осудить Киев за переименование улиц в честь нацистов времен Холокоста, в том числе Бандеры, ответственного за гибель евреев. На что министр ответил, что изучит вопрос. А затем корреспондента отстранили от участия в брифингах без объявления официальной причины.

В том самом «Седьмом глазу» заявляют, что вопрос моего коллеги поставил главу ведомства в неловкое положение. На защиту Кулюхина уже встали и некоторые СМИ в самом Израиле. Так, газета «Аврора» пишет, что запрет обсуждать поднятую журналистом тему не только подрывает свободу прессы, но и ослабляет моральные позиции их страны в борьбе за сохранение памяти о Холокосте.

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