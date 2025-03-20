«У вас много общего»: посол РФ в Ливане о соглашении МИЦ «Известия» и канала Al Mayadeen

Дипломат подчеркнул важность сотрудничества в журналистике в связи с актуальными событиями.

Посол России в Ливане Александр Рудаков в беседе с корреспондентом «Известий» Виктором Синеоком поделился своим мнением о соглашении МИЦ «Известия» и телеканала Al Mayadeen.

Он отметил, что ливанский канал, как и МИЦ «Известия», предоставляет зрителю только объективную информацию об актуальных событиях.

«Достичь стопроцентной правдивости всегда очень сложно, но Al Mayadeen никогда не был замечен в искажении событий, которые происходили здесь за последнее время», — подчеркнул собеседник.

Рудаков также уверен в том, что МИЦ «Известия» и Al Mayadeen с легкостью смогут наладить диалог, который будет «полезен для зрителей». По мнению дипломата, у российского и арабского холдингов много общего.

В заключение он подчеркнул важность обмена информацией и взаимодействия в журналистике в связи с актуальными событиями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИЦ «Известия» и ливанский телеканал Al-Mayadeen подписали соглашение о сотрудничестве. Благодаря этому шагу российский холдинг значительно расширит свое присутствие на Ближнем Востоке.

Документ был подписан в столице Ливана городе Бейруте лично генеральным директором МИЦ «Известия» Владимиром Тюлиным и председателем совета директоров Al Mayadeen Гассаном бен Джиддом.

Сотрудничество российского и арабского холдингов облегчит обмен и распространение информации, а также позволит наладить совместное производство медиа-контента для расширения аудитории обоих СМИ.