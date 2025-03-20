За сутки при атаках ВСУ на ДНР погибла одна женщина

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 34 0

Пушилин: Один человек погиб и четыре пострадали сегодня при атаках ВСУ по ДНР

За сутки один человек погиб и четыре пострадали при атаках ВСУ по ДНР

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Повреждены жилое домостроение и четыре объекта гражданской инфраструктуры.

Четыре мирных жителя Донецкой народной республики (ДНР) пострадали, одна женщина погибла в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Денис Пушилин.

Жертва — из Горловки. Удар ствольной артиллерии оказался смертельным для женщины, один мужчина получил тяжелое ранение. Еще два человека были ранены в Пантелеймоновке и на трассе Горловка — Донецк. Там украинские вооруженные формирования сбрасывали взрывные устройства с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на автомобили.

«В Курахове при детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил мужчина… Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь», — уточнил Пушилин.

По его словам, атаки националистов по Горловке привели к повреждениям жилого дома и четырех объектов гражданской инфраструктуры.

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