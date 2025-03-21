Все еще крепкий орешек: появилось видео с 70-летия Брюсса Уиллиса

Эфирная новость 21 0

Жена и дочери Брюса Уиллиса поздравили его с 70-летием

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Любовь близких творит чудеса

Семья Брюса Уиллиса, об ухудшении здоровья которого в последние годы ходит много разных слухов, опубликовала короткую видеозапись, демонстрирующую, что Крепкий орешек, вполне еще себе крепок.

Это празднование 70-летия актера. И если на предыдущих записях он выглядел больным стариком в глубокой деменции, то сейчас это вполне жизнерадостный человек, который узнает окружающих, адекватно реагирует на происходящее. Хотя родственники подтверждают, что прогрессирующая деменция никуда не делась. Но любовь близких похоже творит чудеса.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.40
1.55 92.46
1.63
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

3:39
Три восьмерки: Овечкин забил «Филадельфии», до рекорда Гретцки — шесть шайб
3:12
Как справиться со стрессом на работе — эффективные методики от психолога
2:54
Все еще крепкий орешек: появилось видео с 70-летия Брюсса Уиллиса
2:34
В МИД РФ заявили о нарушении предложенного Трампом перемирия со стороны Киева
2:12
КНДР провела испытание новейшей зенитно-ракетной системы
1:54
Рваные купюры под запретом: в ЦБ рассказали о правилах выдачи сдачи в магазинах

Сейчас читают

Как справиться со стрессом на работе — эффективные методики от психолога
Келлог анонсировал непрямые переговоры между РФ и Украиной в Саудовской Аравии
«Практически каждый вечер»: Елизавета Боярская рассказала о семейном обычае
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп