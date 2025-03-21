Все еще крепкий орешек: появилось видео с 70-летия Брюсса Уиллиса
Жена и дочери Брюса Уиллиса поздравили его с 70-летием
Фото, видео: 5-tv.ru
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Любовь близких творит чудеса
Семья Брюса Уиллиса, об ухудшении здоровья которого в последние годы ходит много разных слухов, опубликовала короткую видеозапись, демонстрирующую, что Крепкий орешек, вполне еще себе крепок.
Это празднование 70-летия актера. И если на предыдущих записях он выглядел больным стариком в глубокой деменции, то сейчас это вполне жизнерадостный человек, который узнает окружающих, адекватно реагирует на происходящее. Хотя родственники подтверждают, что прогрессирующая деменция никуда не делась. Но любовь близких похоже творит чудеса.
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