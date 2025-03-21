Глава Департамента эффективности правительства США Илон Маск, который еще совсем недавно был одним из символов IT-прогресса, сегодня превращается в антигероя. Его работа в администрации президента США Дональда Трампа и радикальные реформы раскололи общество, а автомобили Tesla символом политической войны.

Владельцы электрокаров по всему миру массово отказываются от машин. Они боятся поджогов, расстрелов и угроз. Как действия Маска вызвали волну ненависти, рассказал корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов.

Это новая американская действительность. Электрокары Tesla расстреливают и поджигают в разных частях США. Вот свежий случай — ночью в Лас-Вегасе у фирменной станции техобслуживания неизвестный уничтожил сразу пять автомобилей. На дверях автосервиса он оставил послание, краской из баллончика написал «Сопротивляйся».

«Подобные акты насилия неприемлемы, и неважно, где они происходят. А тем, кто считает подобное оправданным или даже достойным восхищения, мы хотим сообщить, что это федеральное преступление», — заявил руководитель подразделения Федерального бюро расследований в Лас-Вегасе Спенсер Эванс.

Американские полицейские уже расследуют несколько похожих эпизодов. Уничтожают не только автомобили. На окраине Бостона сожгли зарядные станции Tesla в торговом центре. В Южной Каролине мужчина случайно поджег себя, когда кидал коктейль Молотова в машину. Подобное власти Штатов приравнивают к терроризму.

«Президент с полной решимостью осуждает „левый“ внутренний терроризм в самых ясных и однозначных формулировках, на которые мы только способны», — сказал советник президента США по внутренней безопасности Стивен Миллер.

После всех этих случаев возникает вопрос: «Как тебе такое, Илон Маск?». А ведь именно в нем все дело. Еще вчера он был национальным героем, главным визионером, чьими разработками восхищались и называли будущим всего человечества. А сегодня он — символ перемен, которые не всем по душе.

«Демократы были сторонниками электромобилей и компании Tesla до тех пор, пока Илон Маск не поддержал Дональда Трампа и не проголосовал за него. В этих нападениях виден синдром помешательства на Трампе со стороны «левых», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Некоторые из поджогов были организованы и спонсированы „левыми“ организациями в Америке, которые финансируют миллиардеры», — отметил глава Департамента эффективности правительства США Илон Маск.

И вот что интересно. Самая активная фаза протеста началась после того, как сокращения финансирование USAID. Чем на самом деле занимались поставщики демократии по всему миру, давно «секрет Полишинеля». Существует десяток расследований о вмешательстве во внутренние дела стран. Вот, например, материал Global Times о разжигании ненависти к Китаю, спонсировании протестов против добычи ископаемых в Сальвадоре, митингов в Грузии и майдана на Украине.

«Похоже они переняли методы украинских националистов, которым покровительствовала администрация Джо Байдена. В социальных сетях и интернете они публикуют личную информацию пользователей этих автомобилей, чтобы подвергнуть их преследованиям», — рассказал международный аналитик, амбассадор российского общества «Знание» в Аргентине Кристиан Ламеса.

Акции протеста уже перерастают именно в гражданское противостояние. Противники Маска создали онлайн-карту. На ней отображается личная информация владельцев Tesla. Теперь под ударом может оказаться вообще любой — просто за то, что он купил не ту машину. И вот уже Трамп угрожает протестующим.

«Люди, которых уличат в диверсиях против Tesla, получат все шансы попасть в тюрьму на срок до двадцати лет, и это касается и организаторов. Мы вас ищем!» — заявил президент США в своих социальных сетях.

В это же время крупнейший инвестор компании призывает Маска уйти с поста главы.

«К сожалению, Илон Маск, генеральный директор, портит репутацию компании. Продажи стремительно падают. Это кризис», — сказал американский предприниматель, инвестор компании Tesla Росс Гербер.

Но удастся ли усидеть Маску на двух стульях — большой вопрос. Чтобы остаться главой компании Tesla придется отказаться от реформаторских идей и амбиций в политике. Вот только пути назад уже нет. Это станет ударом для всего курса Трампа, говорят аналитики. Тем временем акции протеста вышли за пределы Америки. Электрокары уже поджигают в Лондоне и Берлине. А 29 марта планируют провести сразу 500 демонстраций в 277 автосалонах Tesla по всему миру.