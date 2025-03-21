В Москве прошел турнир по плаванию «Инклюзивные старты»

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В Москве прошел турнир по плаванию Инклюзивные старты

Фото, видео: 5-tv.ru

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Участники соревновались в шести дисциплинах, а атмосфера мероприятия была наполнена теплом и поддержкой.

В Москве прошли «Инклюзивные старты». Турнир по плаванию посвящен Международному дню людей с синдромом Дауна.

В соревнованиях участвовали около трехсот человек. И не только из российских регионов. Приехали спортсмены из Киргизии. Соревновались в шести дисциплинах. Например, плыли вольным стилем, брассом и на спине.

«Это возможность показать, что любой диагноз — это не обвал жизни, это не точка, это начало. На мой взгляд, на сегодняшний день для людей с синдром Дауна с каждым годом создается все больше условий для самореализации в нашей стране», — сказала президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер.

У бассейна и на трибунах атлетам помогали родители, волонтеры и болельщики. «Инклюзивные старты» всегда отличает по-настоящему семейная и теплая атмосфера.

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