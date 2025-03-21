«Ребята идут учиться»: Анна Цивилева и Александр Беглов посетили центр реабилитации бойцов СВО

Эфирная новость 75 0

Анна Цивилева и Александр Беглов посетили центр реабилитации бойцов СВО

Фото, видео: 5-tv.ru

Заместитель Министра обороны РФ рассказала об инициативах, направленных на помощь военным.

Сегодня в Северной столице говорили о том, как участникам специальной военной операции помогают вернуться к привычной жизни.

Заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов побывали в крупнейшем центре страны, где помогают бойцам восстановить здоровье. Здесь же им представили усовершенствованный автомобиль с ручным управлением. В салоне теперь больше места и ездить на нем будет проще.

«Вместе заботимся (о бойцах — Прим. ред.). Подарок хороший. Ранения тяжелые (у ребят — Прим. ред.). Для них, конечно, это важно. Более того, нам сейчас предлагает ДОСААФ обучение навыкам вождения бесплатное. Потому что все-равно навыки нужны. И есть ряд компаний, которые предлагают сейчас получение навыков экстремального вождения. Удивительно, что ребята идут учиться и большим спросом пользуется данное направление», — рассказала статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.64
0.24 91.43
-1.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

22:07
Один человек погиб из-за атаки ВСУ в Белгородской области
22:06
Вышли из-под контроля: украинские нацбаты срывают мирные договоренности
21:49
В ритме свободы: Гарик Сукачёв выступит на фестивале GARAGE FEST «Игора Драйв» 2025
21:48
«Не дай Бог задеть»: Прохор Шаляпин рассказал о необычной фобии
21:30
Истязания и унижения: освобожденные из плена бойцы рассказали о преступлениях ВСУ
21:12
«Ребята идут учиться»: Анна Цивилева и Александр Беглов посетили центр реабилитации бойцов СВО

Сейчас читают

«Ветеран войны, человек искусства»: Песков назвал Бедроса Киркорова уникальной личностью
«Ты уже следующий»: Игорь Крутой пришел проститься с Бедросом Киркоровым
«Могут колени прострелить»: за что украинскую модель покалечили в Дубае
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп