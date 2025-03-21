«Ребята идут учиться»: Анна Цивилева и Александр Беглов посетили центр реабилитации бойцов СВО

Заместитель Министра обороны РФ рассказала об инициативах, направленных на помощь военным.

Сегодня в Северной столице говорили о том, как участникам специальной военной операции помогают вернуться к привычной жизни.

Заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов побывали в крупнейшем центре страны, где помогают бойцам восстановить здоровье. Здесь же им представили усовершенствованный автомобиль с ручным управлением. В салоне теперь больше места и ездить на нем будет проще.

«Вместе заботимся (о бойцах — Прим. ред.). Подарок хороший. Ранения тяжелые (у ребят — Прим. ред.). Для них, конечно, это важно. Более того, нам сейчас предлагает ДОСААФ обучение навыкам вождения бесплатное. Потому что все-равно навыки нужны. И есть ряд компаний, которые предлагают сейчас получение навыков экстремального вождения. Удивительно, что ребята идут учиться и большим спросом пользуется данное направление», — рассказала статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева.