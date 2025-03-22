Фортуна на вашей стороне: ТОП-3 самых удачливых знаков зодиака среди женщин

Кому посчастливилось больше остальных?
Фото: 5-tv.ru
Самыми удачливыми знаками зодиака среди женщин являются Стрелец, Лев и Весы, сообщает mail.ru.
Данная подборка основана на статистических данных и анализе влияния планет.
Женщины-Стрельцы отличаются особым оптимизмом и заражают позитивом окружающих. Данный знак не боится идти на риск и всегда готов к переменам. Именно поэтому Стрельцам во всем сопутствует удача.
Дамы-Львы находятся под покровительством Солнца, поэтому очень харизматичны. Кроме того, они отличаются хорошим чувством юмора, широким кругозором и уверенностью в себе — это делает их невероятно притягательными. Этот знак зодиака не боится рисковать — именно это помогает Львицам в поиске нестандартных решений даже в самых безнадежных ситуациях.
Представительницы Весов наделены отличной интуицией и пониманием человеческой сущности. Эта особенность помогает данному знаку как в любви, так и в карьере. При принятии решений представительницы Весов все тщательно обдумывают — это помогает сделать правильный выбор. Кроме того, их часто называют «гуру социальных отношений», поскольку они могут договориться с кем угодно.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего ждать от солнечного затмения 29 марта 2025.
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