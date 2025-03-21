Придаст смелости Овна: чего ждать от солнечного затмения 29 марта 2025

Окончание коридора затмений знаменует солнечное затмение, которое произойдет 29 марта. По мнению астрологов, оно сильно повлияет на жизнь каждого. В чем будет выражаться это влияние, эксклюзивно Пятому каналу рассказала матричный астролог Маруся Ефремова.

Маруся Ефремова

Астролог

Что такое солнечное затмение

Солнечное затмение — это астрономическое явление, во время которого Луна закрывает собой Солнце. Всего существует три типа затмений: частичное или полутеневое, при котором Солнце скрыто не полностью, полное и кольцеобразное — при нем солнечный диск закрыт только по центру, из-за чего от него остается кольцо света.

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Солнечное затмение 29 марта будет первого типа, то есть частичным. Оно пройдет в знаке Овна, увидеть его можно будет с 11.51 по 15.44 по московскому времени. Лучше всего — на Кольском полуострове (северо-западе Мурманской области) и российской станции Баренцбург (архипелаг Шпицберген) примерно в 14:44 по Москве. Видно его, кстати, будет и из Москвы, и из Петербурга.

Коридором затмений астрологи называют период между лунным и солнечным затмениями. Обычно он длится около двух недель. В год таких коридоров обычно бывает от двух до четырех. Количество коридоров зависит от пятиградусного наклона Луны по отношению к Земле, из-за чего они редко пересекаются.

Солнечное затмение пройдет во вторую неделю коридора затмений. Она будет противопоставлена первой, которая направлена на прошлое, а, значит, откроет коридор в будущее.

«Если у вас есть какие-то планы, вы что-то нацелены сделать, то это самое оптимальное время для закладки фундамента будущего как минимум на ближайшие 13 лет», — говорит астролог Маруся Ефремова.

Почему коридор затмений — это тяжелый период

В это время, по мнению астрологов, в жизнь многих приходят тоска, тревога, апатия и усталость, которым часто сопутствуют неудачи. Люди переживают чересчур сильные и неадекватные асоциальные реакции, потери связи с реальностью, конфликты в отношениях, а также травмы и даже чрезвычайные происшествия.

Солнечное затмение — это время для трансформаций и переосмыслений, а лунное, которое прошло 14 марта, — для вскрытия тайн и подавленных желаний. Потому тут одно будет идти из другого.

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Как солнечное затмение влияет на психику

Так как Солнце сейчас находится в знаке Овна, то оно может сподвигнуть людей совершать необдуманные поступки, например, резко прекращать общение, разрывать отношения, в том числе деловые, а также провоцировать на ссоры.

Также можно ощутить сильную тревогу, которой, кстати, могут быть подвержены и животные.

Почему нельзя смотреть на солнечное затмение

Ученые не рекомендуют смотреть на затмение без специальных очков, так как можно получить ожог сетчатки. Но что насчет этого говорят астрологи?

«На затмение желательно не смотреть, потому что это сила не про нас, это сила про нечто божественное, про силу Вселенной, про астрономические силы. Лучше туда не вмешиваться нашим взглядом», — считает астролог.

В ведической астрологии считается, что Солнце и Луну закрывает не наша планета, а демоны Раху и Кету. Несмотря на то, что у них нет материального тела, их называют планетами.

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Раху и Кету располагаются друг напротив друга, но при этом являются одним целым — телом демона, которое было разделено пополам. В индуизме Раху всегда изображается как огромный дракон без тела, сидящий в колеснице. Именно он во время затмений проглатывает Луну. А вот Кету, как «теневая» планета, оказывает влияние на солнце.

Именно поэтому на затмение не советуют смотреть — чтобы демоны не запутали мысли и не привели к опрометчивым и откровенно непонятным решениям. Раху, смешиваясь с энергией Солнца, будет воздействовать на подсознание и вносить в него негативные установки, из-за чего можно оказаться вовлеченным в цепочку неблагоприятных событий.

Также астрологи советуют закрыть на период затмения шторы и воздержать от употребления еды и воды. Можно читать молитвы и мантры, смотреть развивающие духовно фильмы и сериалы. А сразу после затмения лучше принять душ или хотя бы умыть лицо и помыть руки.

Как вести себя в солнечное затмение

Солнце, находящееся в знаке Овна, придаст всем присущих ему черт — смелости к начинаниям, громкости, эмоциональности.

Но, так как сейчас в ретроградной позиции находятся сразу две планеты — Меркурий и Венера — то конец марта будет не лучшим временем для необдуманного подписания важных документов, проведения переговоров и выходов на сделки. Из-за влияния этих планет в отношении каждого своего решения, к которому будет подталкивать затмение, нужно использовать тактику «семь раз отмерь — один раз отрежь». Однако, если что-то уже было сделано — то сейчас будет лучшее развитие для этого дела.

Также при солнечном затмении стоит быть аккуратней с финансами. Так как оно будет сопровождаться новолунием, то сильно повлияет на внешние события.

Потому под конец марта не стоит никуда вкладывать деньги и ввязываться в авантюры. Лучше вообще стараться не притрагиваться к финансам и к сбережениям, чтобы их не лишиться.