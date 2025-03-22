Режим ЧС введен в зоне поврежденного БПЛА дома в Ростове-на-Дону

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 26 0

Накануне ВСУ атаковали жилые объекты беспилотниками.

Режим ЧС введен в зоне поврежденного беспилотником дома в Ростове-на-Дону

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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На территории двух домов в Ростове-на-Дону введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин в ходе внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В администрации города уточнили, что режим ЧС введен на территории многоквартирных домов на улице Горсоветская — 49/1 и 49/2.

Об атаке на жилой объект в Ростове-на-Дону стало известно накануне. После удара украинского беспилотника произошел взрыв, два человека пострадали.

В доме были выбиты стекла и рамы на нескольких этажах, шесть квартир и фасад здания получили значительные повреждения. На место происшествия оперативно приехали экстренные службы.

На регионы РФ регулярно совершаются атаки с украинской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ задействуют не только беспилотники, но и обстреливают населенные пункты ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 47 беспилотников ВСУ над регионами России.

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