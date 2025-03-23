В Госдуму поступил проект о проезде автомобилей в водоохранных зонах

В Государственную думу (ГД) внесен законопроект, который разрешает проезд транспорта в водоохранных зонах по специально оборудованным на время путям. Данный документ зарегистрирован в электронной базе ведомства.

Из пояснительной записки следует, что целью разработки проекта является предоставление возможности использования автомобилей в водоохранных зонах, не строя при этом постоянные дороги. Такая мера рассчитана на период создания объектов рекреации для обеспечения строительно-монтажных работ, доставки нужного оборудования и инвентаря.

К тому же отмечается, что в подобных зонах часто бывают затруднения с проездом, поскольку отсутствуют дороги с твердым покрытием, по которым допускается передвижение с возможной остановкой.

В законопроекте, как способ, предлагается использование путей, исключающих попадание опасных веществ в воду. Например, дороги, которые подсыпаются гравием, покрываются плитами или настилами из дерева.

До этого, 11 марта, в Госдуме выступали за ужесточение ответственности при отказе уступить дорогу машине скорой помощи. Предлагалось в несколько раз увеличить штраф. Глава думского комитета по социальной политике Ярослава Нилова заявляла, что нынешняя мера ответственности в отношении водителей не работает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге начали проверку курьеров на скоростных велосипедах.