У автосалона Tesla около 400 человек провели митинг против Илона Маска

Как правило, протесты против американского бизнесмена сопровождаются поджогами машин и обстрелами сервисных центров.

Около 400 участников движения Tesla Takedown провели митинг у автосалона Tesla, расположенного в штате Мэриленд. Протесты были направлены против бизнесмена и руководителя департамента эффективности правительства США Илона Маска, сообщил телеканал CNN.

На веб-сайте Tesla Takedown были изложены требования протестующих. По их мнению, людям следует «продать свои Tesla» и «сбросить свои акции», чтобы таким образом задеть Маска, которому принадлежит значительная доля в этой компании.

«Демонстрация <…> возле автосалона Tesla в Роквилле, штат Мэриленд, собрала толпу из более чем 400 человек», — передал телеканал.

Американский лидер Дональд Трамп пригрозил протестующим против Маска тюремным сроком до 20 лет. Ввиду того, что митинги нередко сопровождаются поджогами машин и обстрелами автосалонов Tesla, подобное заявление со стороны президента США кажется закономерным.

Илон Маск назвал терроризмом поджоги автомобилей в сервисном центре в Лас-Вегасе. Газета The Washington Post сообщала, что в течение второго президентского срока Трампа было совершено около 12 насильственных актов против объектов компаний американского бизнесмена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что космический корабль Илона Маска с россиянином на борту пристыковался к МКС.