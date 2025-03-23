Вооруженные силы (ВС) РФ освободили село Срибное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны страны.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Срибное», — говорится в сообщении.

В ходе боев на этом направлении противник понес потери как в живой силе, так и в военной технике. По данным ведомства, российские силы ликвидировали свыше 500 боевиков ВСУ, а также поразили четыре вражеские боевые бронированные машины, семь автомобилей и два артиллерийских орудия, в том числе французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.