В Канаде пройдут досрочные парламентские выборы

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 22 0

Премьер-министр Марк Карни распустит парламент и проведет выборы

Премьер-министр Канады назначил парламентские выборы на 28 апреля

Фото: Reuters/Patrick Doyle

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Новый премьер-министр страны Марк Карни назначил их на 28 апреля.

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о проведении досрочных парламентских выборов, которые запланированы на 28 апреля. С данным заявлением политик выступил в процессе специального обращения, которое транслировалось на национальных телеканалах.

«Я прошу у моих сограждан сильного и позитивного мандата. Я только что попросил генерал-губернатора Канады Мэри Саймон распустить парламент и назначить выборы на 28 апреля», — заявил он, отметив согласие Саймон.

К тому же в ходе своей речи Карни с критической стороны подошел к рассмотрению действий президента США Дональда Трампа. По его словам, американский лидер спровоцировал серьезный кризис, а также из-за него под угрозой оказалась свобода Канады. Об этом стало известно из сообщения Daily Mail.

Ранее, писал 5-tv.ru, Марк Карни сменил политика Джастина Трюдо на посту премьер-министра Канады. Он набрал 86% голосов и одержал победу на выборах лидера правящей Либеральной партии, прошедших 9 марта. До этого Карни был главой Центрального банка Канады.

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