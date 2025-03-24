Глава банка БРИКС Дилма Руссефф переизбрана на новый срок

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 23 0

Глава банка БРИКС Дилма Руссефф переизбрана на новый срок

Глава банка БРИКС Руссефф подтвердила переизбрание на новый срок

Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков

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Ее кандидатуру во глава НБР приняли единогласно.

Председатель Нового банка развития (НБР) БРИКС Дилма Руссефф единогласно переизбрана на новый срок. Об этом бывший президент Бразилии сообщила газете O Globo.

«Меня переизбрали. Они (члены НБР. — Прим. ред.) выдвинули мою кандидатуру, и правление единогласно одобрило это решение», — сказала она.

Саммит БРИКС 2025 года состоится 6 и 7 июля в Рио-де-Жанейро. Предстоит обсудить укрепление торгово-экономических отношений между странами БРИКС, создание альтернативных платежных систем для стимулирования торговли без привязки к доллару США, а также реформы многосторонних институтов для обеспечения справедливого глобального управления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Трамп против собственной валюты БРИКС. Страны глобального юга все реже рассчитываются в долларах США. Это привело к тому, что на мировой арене доля американской валюты упала на 15%. Ситуация станет еще хуже, когда юридически произойдет изъятие замороженных активов России в западных странах.

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