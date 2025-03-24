Глава банка БРИКС Дилма Руссефф переизбрана на новый срок

Ее кандидатуру во глава НБР приняли единогласно.

Председатель Нового банка развития (НБР) БРИКС Дилма Руссефф единогласно переизбрана на новый срок. Об этом бывший президент Бразилии сообщила газете O Globo.

«Меня переизбрали. Они (члены НБР. — Прим. ред.) выдвинули мою кандидатуру, и правление единогласно одобрило это решение», — сказала она.

Саммит БРИКС 2025 года состоится 6 и 7 июля в Рио-де-Жанейро. Предстоит обсудить укрепление торгово-экономических отношений между странами БРИКС, создание альтернативных платежных систем для стимулирования торговли без привязки к доллару США, а также реформы многосторонних институтов для обеспечения справедливого глобального управления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Трамп против собственной валюты БРИКС. Страны глобального юга все реже рассчитываются в долларах США. Это привело к тому, что на мировой арене доля американской валюты упала на 15%. Ситуация станет еще хуже, когда юридически произойдет изъятие замороженных активов России в западных странах.