Центральный рынок загорелся на площади 800 «квадратов» в Великом Новгороде

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

В Великом Новгороде загорелся Центральный рынок

Фото, видео: Telegram/МЧС России/mchs_officia; 5-tv.ru

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Сильное задымление пространства осложняет тушение.

На Центральном рынке в Великом Новгороде случился пожар. Огонь распространился на площади в 800 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«Тушение осложняет сильное задымление», — отметили в ведомстве.

Возгорание произошло в двухэтажном торговом здании на Прусской улице. Огонь ликвидируют 50 сотрудников МЧС и 14 единиц специальной техники. Известно, что пожар был локализован. Информации о пострадавших или значительных разрушениях не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что под Краснодаром произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара. Допустимая концентрация по показателю бензола на месте возгорания превышена. Пожар распространился на площадь в две тысячи квадратных метров. В его ликвидации принимали участие 473 сотрудника МЧС из Ставропольского края, Республики Адыгеи и Ростовской области, а также 189 единиц специальной техники, включая четыре пожарных поезда.

На месте происшествия охлаждаются соседние резервуары. Таким образом пресекается дальнейшее распространение огня. Информация о пострадавших не поступала.

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