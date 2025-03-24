Огонь «Градов» накрыл танки боевиков ВСУ

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ВС РФ продолжают наступление на красноармейском направлении

Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Победы ВС РФ сегодня

Попытки противника отбиться заканчиваются ничем.

В боях за Часов Яр российские «Грады» уничтожили скопление пехоты, несколько пулеметных точек и пункты управления беспилотниками ВСУ.

Противник безуспешно пытается закрепиться в многоэтажной застройке города, но каждый раз его оттуда выбивают. Сначала в ход идут наши разведывательные дроны, затем информация от них поступает артиллеристам, после чего «Грады» накрывают указанные квадраты целыми пакетами реактивных ракет, а беспилотники в режиме реального времени подтверждают уничтожение целей.

На красноармейском направлении российские «Грады» уничтожили сразу два танка ВСУ, поразив бронетехнику с расстояния больше 15 километров.

Барражирующий боеприпас «Ланцет» в связке с ударными FPV-дронами также уничтожили танк — немецкий «Леопард», который стоял на вооружении ВСУ.

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