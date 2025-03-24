В Мелитополь доставили гумпомощь для школы-интерната «Гармония»

В Мелитополь доставили гуманитарную помощь для школы-интерната «Гармония». Там проживают и учатся более 200 детей, у которых есть проблемы со здоровьем. Чтобы процесс реабилитации проходил более эффективно, волонтеры привезли туда развивающие игры, книги, а также наборы для творчества. Все это собрали в благотворительном фонде помощи детям Донбасса, который был создан по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ». Всего же за время работы фонда адресную поддержку получили уже 32 тысячи юных жителей новых регионов страны. Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Елены Хмуры.

Воспитанники этого интерната в Мелитополе, ребята постарше, с радостью помогают взрослым разгружать долгожданную машину из Москвы. Первые подарки раздают малышам. Коробки с конструктором, из которого можно собирать интересные игрушки, у мальчишек и девчонок идут нарасхват.

Мелитопольский интернат «Гармония» — коррекционный. Здесь учатся почти 200 детей с особенностями в развитии. Поэтому, кроме предметов гигиены, моющих средств и канцелярских товаров — обычного набора для помощи школам и детским садам — сюда привезли все, что нужно для творчества.

Для творчества нужны материалы, а вот их интернату очень не хватало. Для гончарного класса привезли большую партию глины. Теперь этого достаточно на целый год занятий.

«Из нее можно сделать много интересных и нужных вещей на гончарном кругу. Допустим, какие-то вазы, тарелки, горшочки», — рассказывает воспитанница интерната Ольга Огнева.

Учителя и дети просили еще и книги по истории, географии и символике России. Теперь в библиотеке интерната есть самые красочные издания. Это особенно важно для слабовидящих воспитанников.

«Для того чтобы изучать историю России. Детям нашим очень интересно изучать историю нашей Родины», — говорит директор интерната Виктор Клочко.

Все, что требуется интернату в Мелитополе, предоставил благотворительный фонд помощи детям Донбасса, созданный Акционерным Банком «РОССИЯ».

«Это наша вторая отправка туда помощи. Первый раз мы помогали интернату в октябре 2023 года. И сейчас приняли решение поддержать их еще раз. Отправляем канцелярию, бытовую химию, развивающие игрушки», — рассказывает директор благотворительного фонда помощи детям Донбасса Кристина Федосеева.

Помощь для городов и посёлков Донбасса отправляют из этого центра комплектации в российской столице регулярно.

Расстояние от Москвы до Мелитополя — 1400 километров. Для машины с гуманитарным грузом это двое суток в пути. Когда в точке отправления еще идет погрузка, на Донбассе уже знают — помощь отправляется, и очень ее ждут.

Доставить груз в Мелитополь помог Народный фронт. Чтобы всегда знать, где и какая еще помощь требуется учреждениям образования, активисты Народного фронта постоянно на связи с детскими садами, школами и вузами Донбасса.

«Оценка детей в первую очередь. Когда мы видим радость детей, когда мы видим, что это тут же, как сегодня, используется, то это действительно нужно», — рассказывает представитель Народного фронта Запорожской области Иван Партной.

Педагоги мелитопольского интерната говорят: теперь для занятий есть все необходимое. Так что их воспитанники наверняка добьются в учебе новых успехов.