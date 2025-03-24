Путь к стабильности: каков предел укрепления рубля

Российская валюта все еще не отличается системной устойчивостью.

Рубль продолжит крепнуть благодаря трендам, связанным с активизацией продаж валюты экспортерам и высокой процентной ставке. Однако предел российской валюты — 93-95 за доллар. Такое предположение высказал кандидат экономических наук Владимир Григорьев в беседе с Lenta.ru.

На рынке Форекс курс доллара в России впервые за несколько месяцев опустился ниже 96 рублей.

«Я допускаю, что еще сильнее может укрепиться рубль — в интервале 93-95 за доллар. Это возможно, но мне кажется, что это будет длиться недолго, потому что есть фундаментальные факторы, связанные с тем, что так или иначе спрос на доллар превышает предложение доллара в России», — сказал финансовый эксперт.

Он объяснил, что часть поставщиков предпочитает получать за отгруженную в Россию продукцию доллары. Это не зависит от того, дружественная их страна или нет — такова закономерность. Она приводит к тому, что спрос на американскую валюту остается высоким.

В настоящий момент рубль все еще не отличается системной устойчивостью в отношении других мировых валют.

«Плюс я, честно говоря, не верю ни в какой прогресс в отношениях с нынешней администрацией США. Очевидно, что никакого урегулирования ситуации здесь не будет, потому что незачем Трампу нам что-то предлагать», — добавил Григорьев.

Эксперт уверен, что нынешняя ситуация является выигрышной для Соединенных Штатов. Их военно-промышленный комплекс полностью загружен, выпуск продукции приносит большие деньги.

Намерения американского лидера Дональда Трампа изменить ситуацию — это иллюзии, которые скоро рассеются, уверен Григорьев. Когда это произойдет, геополитическая напряженность снова усилится, а рубль от этого устойчивее не станет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что внебиржевой курс доллара опустился ниже 81 рубля.