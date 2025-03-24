В Крыму пять человек погибли в ДТП с автобусом и грузовиком

Рейсовый автобус и грузовик столкнулись в Крыму. По предварительным данным, погибли пять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД республики.

«По предварительной информации, погибли пять человек. Количество пострадавших уточняется. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы. Причины и обстоятельства ДТП выясняются», — рассказали в ведомстве.

Как уточнили в МЧС РФ, по предварительной информации, число пострадавших достигло 13 человек. Всего в автобусе находились 32 пассажира.

Авария произошла в районе села Укромное под Симферополем на автодороге Симферополь — Евпатория. Сейчас движение на автодороге затруднено.

Исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по Республике Крым и городу Севастополю Евгений Руднев поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего. На место происшествия уже выехали следователи.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Свободненском районе Амурской области столкнулись автобус и грузовик. В результате аварии погибла 47-летняя женщина.