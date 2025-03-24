Несколько конькобежцев пострадали на соревнованиях в Нижнем Новгороде
Турнир проходил на специальной трассе, которая оказалась не готова к экстремальным заездам.
Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru
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Несколько спортсменов пострадали во время этапа кубка мира по скоростному спуску на коньках в Нижнем Новгороде.
Турнир проходил на специальной трассе, которую оборудовали из крутой лестницы. В самый разгар соревнований качество покрытия ухудшилось. На отдельных участках образовались глубокие пробоины.
Спортсмены падали и сталкивались между собой. В итоге одну из участниц пришлось отвезти в больницу.
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