Несколько конькобежцев пострадали на соревнованиях в Нижнем Новгороде

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Турнир проходил на специальной трассе, которая оказалась не готова к экстремальным заездам.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Несколько спортсменов пострадали во время этапа кубка мира по скоростному спуску на коньках в Нижнем Новгороде.

Турнир проходил на специальной трассе, которую оборудовали из крутой лестницы. В самый разгар соревнований качество покрытия ухудшилось. На отдельных участках образовались глубокие пробоины.

Спортсмены падали и сталкивались между собой. В итоге одну из участниц пришлось отвезти в больницу.

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