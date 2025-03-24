Несколько конькобежцев пострадали на соревнованиях в Нижнем Новгороде

Несколько спортсменов пострадали во время этапа кубка мира по скоростному спуску на коньках в Нижнем Новгороде.

Турнир проходил на специальной трассе, которую оборудовали из крутой лестницы. В самый разгар соревнований качество покрытия ухудшилось. На отдельных участках образовались глубокие пробоины.

Спортсмены падали и сталкивались между собой. В итоге одну из участниц пришлось отвезти в больницу.