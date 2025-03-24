Российские военные спасли раненого ребенка из-под обстрела в Херсонской области

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Раненый осколком кассетного боеприпаса мальчик проявил невероятное мужество.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Невероятное мужество проявил восьмилетний мальчик, которого ранило осколком кассетного боеприпаса во время обстрела села в Херсонской области.

Боевики усилили удары по мирным деревням на левом берегу Днепра. Когда стало известно, что пострадал ребенок, медгруппа десантно-штурмового батальона морских пехотинцев Северного флота за считанные минуты пришла на помощь. Школьнику сделали необходимые уколы, наложили повязки. И под угрозой атаки FPV-дронов ребенка на носилках перенесли в безопасное место.

Всю дорогу до медпункта ребенка отвлекали разговорами. Денис даже ни разу не заплакал. Затем его доставили в Крымскую республиканскую больницу, где сделали операцию и извлекли из ноги осколок. Спустя несколько дней морпехи навестили спасенного ими мальчика. Вручили ему символы своего рода войск — тельняшку и черный берет.

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Российские военные спасли раненого ребенка из-под обстрела в Херсонской области

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