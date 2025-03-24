В Москве открылась выставка «Крым. Святая Земля»

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Работы Марии Барановской украсили стены Совета Федерации России.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Завораживающие виды Крыма украсили стены Совета Федерации. Выставка современной художницы Марии Барановской «Крым. Святая Земля» открылась в Москве.

Работы выполнены в сложной технике — многослойной акварели. В ее картинах отразилась история и культура полуострова.

Все сюжеты посвящены дорогим сердцу местам, сама Мария родом из Севастополя. В экспозиции можно также найти пейзажи Херсонеса Таврического.

Это особое пространство, которое называют даже не музеем, а храмом под открытым небом. Яркие композиционные решения нашли отражение в творчестве Марии.

«Мы сегодня увидели взаимосвязь природы, религии, истории — духовного и материального мира. Красоты природы Крыма, так любимого многими россиянами, и иностранцами тоже. Увидели дух и силу духа России, отраженные в многослойной акварели», — отметила заместитель председателя Комитета по науке и высшему образованию и член фракции «Единая Россия» Екатерина Харченко.

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