Перекопали Невский: кто виноват и когда все это кончится

Выяснилось, что ремонт ведется незаконно.

Миллионные штрафы грозят заказчику и подрядчику работ на главной улице Петербурга, из-за которых Невский проспект превратился в полосу препятствий для пешеходов.

Перекопанный тротуар, разбросанные трубы, кучи глины и спецтехника. Таким основной проспект северной столицы мы давно не видели.

Кроме того, выяснилось, что замена кабеля проводилась без согласования с Государственной административно-технической инспекцией.

После жалоб горожан на проблему обратила внимание, в том числе, прокуратура. Организаторов работ привлекут к ответственности.