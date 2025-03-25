Додон: руководство Евросоюза ведет объединение к развалу изнутри

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Европейским странам необходимо обратить внимание на собственные экономические проблемы.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Дальнейший курс на поддержку Украины может привести к развалу Евросоюза изнутри. Такое мнение в интервью «Известиям» выразил экс-президент Молдавии Игорь Додон.

Политик отметил, что текущий вектор на милитаризацию не имеет будущего. Руководству ЕС нужно обратить внимание на собственные экономические проблемы, чего ждут от властей и граждане Молдавии. Но режим действующего президента Молдавии Майи Санду действует вопреки национальным интересам.

«В начале этого года Кишинев устроил настоящую энергетическую блокаду для Приднестровья. Мы знаем, почему это произошло. Потому что транзит газа был через Украину. Но техническое решение было найдено сразу — Москва сразу объявила, что они готовы поставлять гуманитарный газ, но целый месяц Кишинев блокировал поставки», — сказал Додон.

Вместо очевидного решения проблем  Кишинев все сильнее отдаляется от Москвы, поддерживая антироссийские санкции. В итоге экономика не развивается. Зато растет инфляция и внешний долг.

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