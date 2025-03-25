Без еды и воды: ребенок почти сутки дрейфовал в море в Китае

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Ребенок почти сутки дрейфовал в море в Китае

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Спасатели обнаружили мальчика в 30 километрах от берега.

В Китае ребенок целые сутки провел в открытом море. Все случилось в крупном портовом городе на юге страны.

Десятилетний мальчик без спроса взял небольшую лодку и отправился на рыбалку. Вот только справиться с течением и мощными порывами ветра  оказалось непосильной задачей.

В итоге крошечное судно унесло прямо в Южно-Китайское море. Спасатели обнаружили его в 30 километрах от берега.

Сам ребенок отделался испугом, и в то же время сильно обгорел на солнце. Необходимую помощь ему уже оказали.

 

 

 

 

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