Как девочка из бедной многодетной семьи стала знаменитостью мирового уровня?

Свое 60-летие празднует икона стиля и одна из главных звезд американского телевидения конца 1990-х — начала 2000-х годов — Сара Джессика Паркер.

О том, какой путь прошла актриса, прежде чем стать знаменитой, в материале 5-tv.ru.

На сцене с самого детства

Instagram*/sarahjessicaparker

Будущая актриса родилась 25 марта 1965 года в многодетной семье в городе Нельсонвилл в штате Огайо. Ее отец, Стивен Паркер, был журналистом и предпринимателем, а мать — Барбара Паркер, до замужества Кек, работала воспитательницей и учительницей начальных классов.

Несмотря на то что супруги Паркер воспитывали четверых детей, сохранить семью им не удалось. Они развелись, а вскоре после этого мать Сары вышла замуж повторно и вместе с детьми переехала к возлюбленному. На этот раз избранником Барбары стал дальнобойщик Пол Форст, который также воспитывал четверых детей.

Хоть материальное благополучие и обходило семью Паркер стороной, детство Сары и ее братьев с сестрами было наполнено искренней родительской любовью и вниманием к каждому ребенку.

Достаточно рано стало понятно, что Сара тянется к искусству. Еще учась в начальных классах, она начала заниматься балетом, вокалом и актерским мастерством. В 1976 году юная артистка прошла кастинг в бродвейский мюзикл «Невинные». Ее театральная работа стала одной из причин переезда семьи в Нью-Йорк. В этом мегаполисе начинающая исполнительница смогла посещать профессиональную актерскую студию. Немногим позже Паркер вновь оказалась задействована в театральных постановках. Она сыграла одну из главных ролей в мюзиклах «Звуки музыки» и «Энни».

Кинодебют Сары состоялся в 1979 году с небольшой роли в фильме «Богатые дети». Долгое время ей доставались роли лишь в эпизодах, но в середине 1980-х ситуация изменилась. Сначала она сыграла главную роль в малоизвестной ленте «Где-нибудь завтра» (1983), затем — успех в фильмах «Девочки хотят повеселиться» и «Полет навигатора».

Взлет карьеры Сары пришелся на уже на 1990-е. В 1993-м она была одной из главных исполнительниц в детективе «На расстоянии удара». Ее партнером в данном проекте стал Брюс Уиллис. Потом был фильм Тима Бертона «Эд Вуд» с Джонни Деппом. А еще через пару лет она появилась в картине все того же Тима Бертона «Марс атакует» с Джеком Николсоном, Пирсом Броснаном и Дэнни Де Вито.

«Секс в большом городе»

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Большинство проектов того времени принесли артистке положительные отзывы критиков и зрителей. Но всемирной знаменитостью Сару Джессику Паркер сделали не большие картины именитых режиссеров со звездным кастом, а сериал. В 1998 году на экраны вышел проект телеканала HBO «Секс в большом городе».

Роль журналистки Кэрри Брэдшоу принесла актрисе не только славу, но и признание профессионального сообщества. Паркер четырежды становилась лауреатом премии «Золотой глобус» в номинации «Лучшая женская роль в сериале: мюзикл или комедия». Два раза награждалась «Эмми», причем один раз как актриса, а второй раз — как исполнительный продюсер. И трижды ей вручали премию Гильдии киноактеров США.

Несмотря на тематику сериала, откровенно рассказывающего о личной жизни четырех жительниц Нью-Йорка, зритель не видел Сару в этом проекте полностью без одежды.

«Вы не заметили, что Кэрри — единственная из нашей четверки, кто ни разу не обнажается на экране? Я специально вставила этот пункт в свой контракт, хотя во время съемок сериала мне предлагали десять миллионов долларов за то, чтобы я разделась. Но в принципе, я ни в чем не похожа на Кэрри», — признавалась Паркер.

Выставить подобное условие ей позволил шоураннер сериала Даррен Стар. Он изначально видел в главной роли Сару. Но вот она не стремилась вернуться на телевидение, так как уже несколько лет работала в большом кино и продолжала трудиться на театральной сцене. Прочитать сценарий артистку уговорил ее агент, а муж — актер Мэттью Бродерик и брат — сценарист Пиппин Паркер заявляли, что такой проект упускать нельзя.

«Когда я писал сценарий, я видел в этой роли только ее. Я подумал, что если главная героиня будет откровенно говорить о сексе, она должна нравиться зрителям. Думаю, у Сары есть те качества, которые помогут сделать Кэрри романтичной и человечной», — вспоминал Стар.

Кроме того, он предложил знаменитости полномочия продюсера сериала, утверждая, что ведущий артист должен быть больше, чем просто актер. Важно, чтобы этот человек мог повлиять на съемочный процесс.

За пределами съемочной площадки

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Сара стала не просто звездой экрана — ее персонаж Кэрри Брэдшоу задал новые стандарты стиля для миллионов женщин.» Образы в «Сексе в большом городе» актриса подбирала не самостоятельно. В проекте были задействованы профессиональные художники и фэшн-эксперты. Например, большинство нарядов для Кэрри попали в кадр благодаря стилисту Патриции Филд. Однако роль яркой нью-йоркской модницы заставила обратить внимание зрителей по всему миру и на то, что носит сама актриса. И Сара их не разочаровала.

Она, в отличие от своей героини, в обычной жизни предпочитает стиль сasual, в котором чувствует себя уверенно в любой обстановке. Используя свой статус законодательницы мод, Паркер занялась бизнесом в сфере красоты. Актриса создала свой собственный бренд SJP. В начале 2000-х она выпустила два собственных аромата. Потом занялась созданием обуви в партнерстве с бывшим президентом Manolo Blahnik Джорджем Малкемусом. Также она разработала линейку одежды и аксессуаров средней ценовой категории. Но осенью 2024 года стало известно о закрытии обувного бренда знаменитости.

Несмотря на признание актрисы как законодательницы мод, необычная и запоминающаяся внешность Сары периодически подвергалась критике. В 2008 году журнал Maxim опубликовал результаты опроса, согласно которым Паркер была признана самой несексуальной женщиной в мире.

«Неужели я действительно самая несексуальная женщина в мире? Ой! Это своего рода шокирует <…> Это так жестоко, в каком-то смысле, так наполнено яростью и гневом», — признавалась расстроенная знаменитость изданию Grazia.

«Секс в большом городе» сделал из Сары Джессики Паркер большую звезду. Однако из-под влияния таких знаковых проектов актерам зачастую сложно выбраться. Зритель начинает ассоциировать исполнителя главной роли с его персонажем. А найти что-то, что будет ярче или значимее предыдущего суперуспешного проекта, очень сложно.

Эта же участь и ждала главную звезду легендарного сериала. После завершения «Секса в большом городе» в 2004 году Сара продолжала сниматься, но про другие ее проекты мало кто знает. Даже 20 лет спустя большинство все еще ассоциируют Паркер с журналисткой Брэдшоу. А самыми обсуждаемыми работами актрисы стали два полнометражных продолжения все того же сериала, а также 20-серийный сиквел «И просто так», выходивший с 2021 по 2023 год.

Наверное, самыми успешными работами артистки после культового телепроекта стали сериал «Развод» и фильм «Привет семье». За роли в них Сара вновь была номинирована на «Золотой глобус». Однако до того уровня массовой популярности, какую получил «Секс в большом городе» этим проектам далеко.

Личная жизнь

www.globallookpress.com/Ken Babolocsay

За плечами знаменитости есть несколько романов со своими коллегами. Так, юная 19-летняя Паркер закрутила роман с Робертом Дауни-младшим. Они были вместе семь лет. Но в тот период будущая звезда кинокомиксов страдал от наркотической зависимости. Его неспособность и нежелание бороться с пагубной привычкой практически разрушили карьеру Роберта и уничтожили отношения с Сарой.

После актриса встречалась с Джоном Кеннеди-младшим, журналистом и сыном 35-го президента США.

В 1997 году Паркер вышла замуж за актера Мэттью Бродерика. Свадьба проходила в синагоге на Манхэттене в Нью-Йорке. Ведь Сара — иудейка. Ее биологический отец родом из семьи восточноевропейских евреев. Веру родителя актриса приняла уже во взрослом возрасте.

В браке с Бродериком Паркер стала матерью троих детей. Сына Джеймса Уилки она родила в 2002 году. А вот девочек-двойняшек Марион Лоретту Элуэлл и Табиту Ходж для знаменитостей выносила суррогатная мать.

Брак актеров не идеален — Мэттью уличали в изменах своей супруге. Артистка тяжело переживала предательство, однако сумела простить мужа и сохранить семью.

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