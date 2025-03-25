Суд оставил в силе приговор организатору убийства Япончика

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 22 0

В настоящий момент Илья Симония находится в международном розыске.

Инстанция оставила в силе заочный приговор организатору убийства Япончика

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Апелляционная инстанция оставила в силе заочный приговор организатору убийства криминального авторитета Япончика (Вячеслава Иванькова. — Прим. ред.) Илье Симонии. Об этом сообщили 5-tv.ru в Первом апелляционном суде общей юрисдикции.

«Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, приговор без изменений», — заявили в суде.

Московский городской суд 15 января заочно приговорил Илью Симонию к 21 году с отбыванием в колонии строгого режима. В настоящий момент он находится в международном розыске.

Фигурант дела известен в криминальных кругах по прозвищу Махно. Суд признал его виновным по статье «Убийство организованной группой из корыстных побуждений или по найму».

По версии следствия, житель Московской области Илья Симония организовал убийство Вячеслава Иванькова, а также привлек несколько человек для совершения этого преступления. Сначала они следили за Япончиком, после чего незаконно приобрели оружие.

Преступники 28 июля 2009 года приехали к ресторану «Тайский слон», который регулярно посещал Иваньков. Покушение на него было совершено, когда он выходил из заведения. Один из злоумышленников выстрелил из винтовки — пуля попала Япончику в живот.

Охранники занесли его обратно в ресторан, после чего криминального авторитета госпитализировали и прооперировали.

Врачам даже удалось стабилизировать состояние Иванькова, однако в ночь с 13 на 14 сентября он перенес клиническую смерть, а 9 октября скончался от перитонита в одной из московских частных клиник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд вынес приговоры по делу о взрыве на шахте «Листвяжная».

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