Суд вынес приговоры по делу о взрыве на шахте «Листвяжная»

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 44 0

Жертвами трагедии, которая произошла в 2021 году, стал 51 человек.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Взрыв газа в Шахтах

Центральный районный суд Кемерово вынес приговоры по делу о взрыве на кузбасской шахте «Листвяжная» экс-президенту холдинга «СДС» Михаилу Федяеву, генеральному экс-директору «СДС-уголь» Геннадию Алексееву и техническому директору организации Антону Якутову. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Фигурантов дела обвиняли по статье «Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия».

Михаил Федяев приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы — наказание считается условным с испытательным сроком один год. Кроме того, суд запретил ему два года занимать должности, которые связаны с управлением опасными производственными объектами.

Виновным в совершении преступления также признан Геннадий Алексеев — его приговорили к пяти годам и трем месяцам лишения свободы. Третий фигурант уголовного дела Антон Якутов приговорен к пяти годам лишения свободы. Отмечается, что Якутов и Алексеев будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Авария в шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября 2021 года в Кузбассе. В тот момент под землей находились 285 человек. Большую часть из них удалось вывести на поверхность. За оставшимися отправились спасатели. Затем их отозвали обратно из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все — пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд вынес приговор отцу стрелявшей в гимназии 14-летней девочки в Брянске.

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