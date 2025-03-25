МЧС и «Россети» обсудили меры по предотвращению ЧС на энергообъектах

Глава МЧС России Александр Куренков и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин провели рабочую встречу в Москве, где обсудили меры, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций в сетевом комплексе, а также рассмотрели актуальные задачи на предстоящие паводковый и пожароопасный периоды рассказала пресс-служба организаторов.

«Спасатели с энергетиками регулярно отрабатывают алгоритмы взаимодействия при условных нештатных ситуациях, в том числе ваши специалисты принимали участие во всероссийских командно-штабных учениях на прошлой неделе. Вводные по паводкам и пожарам были максимально приближены к реальности. Это позволило нам оценить слаженность действий, в том числе по вопросам восстановления электроснабжения населенных пунктов и объектов инфраструктуры», — рассказал Александр Куренков.

«Ежегодно мы проводим более 150 совместных учений с МЧС России, ведем активную работу по совершенствованию инструментов информационного обмена, развиваем взаимодействие по другим вопросам. Без такого сотрудничества невозможно обеспечивать надежное электроснабжение потребителей, а при необходимости оперативно устранять последствия неблагоприятных погодных и стихийных явлений», — заметил Андрей Рюмин.

С 2020 года МЧС России и группы «Россети» проводят совместную работу по интеграции информационных систем. В частности, актуальная информация о месторасположении и характеристиках энергообъектов передается в ведомство для мониторинга обстановки и принятия мер по снижению рисков воздействия лесных пожаров на сетевую инфраструктуру.

Кроме того, в географическую систему группы «Россети» поступают данные космического мониторинга природных пожаров. В планах — получение и визуализация информации о паводковой обстановке и зонах подтопления, данный модуль системы «Атлас опасностей и рисков» МЧС России в настоящее время находится в разработке.