SpaceX совершит первый в истории пилотируемый полет над полюсами Земли

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Членами экипажа станут мальтийский миллиардер, норвежский режиссер, австралийский врач и робототехник из Германии.

Фото, видео: Zuma\TASS/ТАСС; 5-tv.ru

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Таких космических стартов еще не было. Американская SpaceX готовится совершить первый в истории пилотируемый полет над полюсами Земли. Запуск назначен на 1 апреля.

Корабль выведет многонациональный экипаж на полярную орбиту. Она проходит на высоте 450 километров. Миссия продлится около пяти дней.

Астронавты проведут два десятка научных экспериментов. Будут наблюдать за световыми явлениями. А еще изучат состояние снежного покрова на полюсах. Для этих целей на борту установили прозрачный купол.

Любопытно и то, что финансировали миссию частные инвесторы. Они же и стали членами экипажа. Это мальтийский миллиардер, норвежский режиссер, австралийский врач и робототехник из Германии.

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