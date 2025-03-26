SpaceX совершит первый в истории пилотируемый полет над полюсами Земли
Членами экипажа станут мальтийский миллиардер, норвежский режиссер, австралийский врач и робототехник из Германии.
Фото, видео: Zuma\TASS/ТАСС; 5-tv.ru
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Таких космических стартов еще не было. Американская SpaceX готовится совершить первый в истории пилотируемый полет над полюсами Земли. Запуск назначен на 1 апреля.
Корабль выведет многонациональный экипаж на полярную орбиту. Она проходит на высоте 450 километров. Миссия продлится около пяти дней.
Астронавты проведут два десятка научных экспериментов. Будут наблюдать за световыми явлениями. А еще изучат состояние снежного покрова на полюсах. Для этих целей на борту установили прозрачный купол.
Любопытно и то, что финансировали миссию частные инвесторы. Они же и стали членами экипажа. Это мальтийский миллиардер, норвежский режиссер, австралийский врач и робототехник из Германии.
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