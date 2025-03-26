Блиновская обжаловала свой приговор

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 43 0

Месяц назад блогера приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Блиновская обжаловала свой приговор

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Защита блогера Елены Блиновской подала апелляционную жалобу на вынесенный ей приговор. Об этом сообщили в Савеловском суде Москвы.

«Поступила апелляционная жалоба Блиновской. <…> Она будет рассмотрена позднее в Мосгорсуде», — цитирует ТАСС представителя суда.

В начале марта «королеву марафонов» приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Ей также назначили штраф в размере одного миллиона рублей и запретили заниматься определенной деятельностью в течение четырех лет. Кроме того, с Блиновской взыскали 587 миллионов рублей по иску прокуратуры.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью избежания уплаты налогов. Около года она находилась под домашним арестом, но меру пресечения изменили из-за нарушений и отправили в СИЗО.

Дело в том, что Блиновская, находясь под домашним арестом, организовала у себя вечеринку и пригласила на нее свидетеля по уголовному делу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мама Блиновской отреагировала на вынесенный дочери приговор.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.19
0.32 92.34
0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

10:34
В Крыму почтили память военкора «Известий» Александра Федорчака
10:22
Бритни Спирс снова используют близкие? Сыновей заподозрили в корыстных целях
10:06
«Папу до сих пор помнят»: Мадянова посмертно наградили премией «Ника»
9:55
Лавров напомнил о «колоссальной ошибке» Байдена в отношении РФ
9:43
Блиновская обжаловала свой приговор
9:32
«Бежать им некуда»: российские силы добивают остатки группировки ВСУ в Курской области

Сейчас читают

Шайба № 889: Овечкин забил «Виннипегу» и сократил отставание от Гретцки до пяти голов
«Как старый грузовик»: Зацепин раскрыл секреты бодрости и долголетия
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп