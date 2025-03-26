Миллиарды евро на ветер: в Германии взорвали угольную станцию

На ее месте планируют возвести предприятие по производству чистого водорода.

Миллиарды евро взлетели на воздух в Германии. Там подорвали угольную станцию, которая еще несколько лет назад считалась самой современной и эффективной.

Ее строительство заняло более десяти лет и обошлось ФРГ в три миллирада евро. Но власти решили ее принести в жертву ради экологии. На этом месте обещают возвести предприятие по производству чистого водорода.

Снос станции продолжается уже полтора года. И последний взрыв пошел не по плану. Часть взрывчатки не детонировала, и одно из зданий уцелело.