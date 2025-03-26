Суд вынес приговор 23 участникам «Азова»*

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 50 0

Виновными признаны девять женщин и 14 мужчин.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Южный окружной суд в Ростове-на-Дону признал виновными 23 человека, состоящих в националистическом батальоне «Азов»*. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Суд признал виновными и приговорил 23 человека к наказанию в виде лишения свободы от 13 до 23 лет. 

Им были выдвинуты обвинения по статьям «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти», «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации», и «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».

Уголовное дело было передано в суд в мае 2023 года. Изначально в нем фигурировали 24 обвиняемых. Один подсудимый умер.

Националисты были взяты в плен во время боевых действий, а также задержаны при проведении фильтрационных мероприятий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) весной 2022 года.

Женщины в «Азове» трудились на кухне, а мужчины являлись участниками нацбатальона.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что украинские национальные батальоны срывают мирные договоренности.

* — признаны в РФ террористами или террористическими организациями.

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Суд вынес приговор 23 участникам «Азова»*

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