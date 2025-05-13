Постигая дно и дни: проблемы тех, кто стал артистом

«Да, они вообще не понимают, что за работа их ждет», — предупреждает о тяжелой участи артиста режиссер Дмитрий Невзоров. О том, почему творческие люди надевают корону, чего стоит опасаться, если ты артист, и кто будет любить работу за МРОТ — эксклюзивно узнала корреспондент 5.tv.ru на красной дорожке сериала «Актерище».

Начало апреля — время шуток, поступления в театральный и премьеры сериала Дмитрия Невзорова про мед и соль профессии артиста. Театральные институты бьют рекорды по количеству абитуриентов и, в то же время, безработных выпускников. В чем же феномен такого ажиотажа, если поступившим не гарантируют золотые горы, а реально успешными становятся единицы. И то, которых приходится со скальпом разлучать с короной высокомерия.

«Мордой в салат или как-то по-нежнее, в зависимости от того, слышу ли я их», — музыкант Игорь Рыбаков делится, как из него выбивали раздутое эго.

На самом деле, если не демонизировать актерское высокомерие, а взглянуть на него со стороны, то «звездность» — это способ стать ярче и естественное проявление потребности творческого человека.

«Это стремление выделиться. А избегать нужно не звездную болезнь, а травмы от нее, чтобы она тебя не раздавила. Для этого нужны учителя!» — считает Игорь Рыбаков.

Все же забавно наблюдать, как дети, рано ставшие популярными реагируют на вопрос про звездную болезнь.

«Я надеюсь, что у меня этого нет, потому что фоткаюсь со всеми, а отказываю в общении только, если меня уводит охрана!» — говорит представитель юного поколения знаменитостей Мария Яновская (исполнительница хита «Сигма Бой» — Прим. ред)!

Если же серьезно, то звездная болезнь — классическое явление и встречается довольно часто. Так может режиссерам уже пора начать извлекать из нее плюсы, а не гнать в шею зазнавшихся артистов? Последуем примеру режиссера Невзорова, который вышел на новый уровень работы со сценарием и сделал персонажей глубже, объемнее. А виной тому — Дмитрий Владимирович Нагиев. Он не сразу согласился на главную роль в «Актерище» и раскритиковал Невзорова за слишком скучный и простой сценарий.

«Он до крови трудился, поэтому я был обязан дать ему нормальный сценарий. Я не сдался и стал задавать Дмитрию Владимировичу вопросы из разряда: „А что не так? Что изменить?“ И мы вместе вышли на новый уровень сотворчества. Добивался ли я Нагиева и падал в ноги? Ну давайте да, так скажем, я готов взять на себя эту роль», — признается режиссер Невзоров.

Все же есть мнение, что любовь к актерскому мастерству живет вне гонораров, эмоций и значимости ролей. Этим нужно жить. Дмитрий Невзоров говорит, что любовь формируется долго, и когда ты длительное время занимаешься тем, к чему сначала испытал чувство страсти, которая позже уходит, но в результате, если ты возвращаешься к своему делу — это и есть любовь.

Актриса Елена Захарова дополняет, что дни любящего свою работу артиста не всегда проходят легко и весело:

«Любовь к профессии — это, когда ты готов целый день репетировать, сниматься. Не всегда репетиции могут быть за деньги. Это когда ты готов работать в театре за 25 тысяч, почему-то до сих пор. Вот это все называется — любовь к профессии!»

Как бы вкус славной карьеры не был приятен, если сам не найдешь сил снять с себя корону — это сделает жизнь. Получив известность — помните о ее скоротечности. Дмитрий Невзоров советует обратить внимание молодых артистов на развитие личного бренда. Он ставит в пример Антона Лапенко, который сделал себя сам через личные блоги. Это поможет не остаться в нищете и увеличит шансы сохранить теплые чувства к профессии, которая уже много лет не славится стабильностью. И сегодня ты Лев Толстой, а завтра толстый лев. И в любой из ролей нужно находиться в принятии.

«Не надо ждать призвания — делайте контент!» — говорит режиссер фильма «Актерище».

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