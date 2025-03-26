Мэр Риги наградил учителя за издевательства над русскими детьми

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 27 0

Преподаватель заставлял школьников вставать под украинский гимн 24 февраля, снимал на телефон и требовал «показать свое истинное лицо».

Мэр Риги наградил учителя за издевательства над русскими детьми

Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn

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Рижский мэр Вилнис Кирсис наградил преподавателя Андрея Васильева (Андрейс Васильевс. — Прим. ред.) из гимназии в столице Латвии за издевательства над русскими детьми. Пост с благодарностями учителю политик опубликовал на своей собственной странице в соцсети X.

Сотрудник бывшей русской гимназии заставлял школьников вставать под украинский гимн 24 февраля, снимал все происходящее на телефон и требовал «показать свое истинное лицо».

Подростки втихую сняли своего учителя в ответ и показали родителям. Видео очень быстро завирусилось в местных соцсетях, многие общественники пытались с помощью репостов обратить внимание руководства школы или даже города. Целью было увольнение преподавателя с нацистскими замашками.

Итог другой — мэр столицы Латвии принял решение о представлении Васильева к награде.

«Спасибо учителю <…> за сильную нравственную позицию, которую он передает и учит своих учеников!» — подписал публикацию Кирсис.

Журналист Алексей Стефанов прокомментировал инцидент, уточнив, что специализация сотрудника школы — история.

«Можно представить, чему такое чучело может научить. С другой стороны, ума в этой черепной коробке точно не много, иначе из уроков своей же истории знал бы, как и чем заканчивают такие манкурты, как он», — опубликовал пост обозреватель в своем Telegram-канале.

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